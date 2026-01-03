Son Dakika: Trump duyurdu: Maduro ve eşi yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

Trump, söz konusu operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump açıklamasında ayrıntıların Türkiye saati ile 19.00'da açıklanacağını söyledi.

Trump açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Venezuela hükümeti, ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği” ve “kınandığı" bildirildi.

Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Maduro ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladı.

Ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatı verildi.