Son dakika! Trump: Elon Musk beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında ipler geriliyor. Seçim zamanı aralarından su sızmayan ve Trump'ın büyük destekçisi olan Elon Musk, vergi indirim tasarısına 'İğrenç, buna oy veren herkes utanç duymalı' açıklaması yapmıştı.

Donald Trump ise Oval Ofis'te gündeme dair yaptığı konuşmada Musk için "Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum" açıklaması yaptı.

Elon Musk: Nankörlük bu

Elon Musk, Trump'ın sözlerinin ardından sahibi olduğu X platformunda açıklamalarda bulundu. Yasa tasarısının kendisine gösterilmediğini iddia eden Musk, "Tasarı gece yarısı o kadar hızlı geçti ki Kongre'dekiler bile neredeyse okuyamadı dedi. Ayrıca Trump'ın "Musk'a kırgınım" açıklamasına istinaden" Nankörlük bu! Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" dedi.