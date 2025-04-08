Son dakika: Trump gümrük vergisi kazancını açıkladı: Günlük 2 milyar dolar
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, enerji kararnamelerini imzalama töreninde uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleriyle ilgili de açıklama yaptı. Trump, gümrük vergilerinden günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararnameyle birlikte, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt-üst etmişti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle yüzde 104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti.
Trump, bugün gerçekleştirdiği enerji kararnameleri imza töreninde yaptığı konuşmada getirdiği vergiler sayesinde günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıklarken, "Adeta para yağıyor" dedi.