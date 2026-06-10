Son dakika! Trump: İran'a sert şekilde saldıracağız

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın bir Amerikan helikopterini düşürdüğünü belirterek, Washington yönetiminin buna karşılık vermekte haklı olduğunu söyledi.

Trump, "İran’ı vuracağız. Hem de çok sert vuracağız. Helikopterimize yaptıklarından ötürü buna hakkımız var. İran’ı dün çok sert vurduk. Bugün de çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce de saldırı sinyali vermişti

Trump, İran'a yönelik olası yeni saldırılar konusunda daha önce de sert mesajlar vermişti.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini ve ülkenin enerji santralleri ile köprülerini hedef alan yeni saldırı emirleri vermeye yakın olduğunu söylemişti.

İran'ın müzakerelerde ABD'yi oyaladığını öne süren Trump, "İranlılar ateşkes sırasında savunma yeteneklerini yeniden inşa etmeye çalıştı. Yine de ABD saldırılarını durduramadılar ve ABD savaş uçakları tarafından vuruldular. Bir anlaşma imzalayıp hayatta kalma şansları vardı" ifadelerini kullanmıştı.