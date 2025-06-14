Son dakika! Trump: İsrail-İran savaşı sona ermeli

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, telefon görüşmesinde İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti.

Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.

Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.