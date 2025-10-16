Son dakika: Trump, Putin görüşmesi başladı

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington’da yapılacak Trump-Zelenski toplantısından önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini haberleştirmişti. Beklenen görüşme başladı. ABD Başkanı Trump konuşmaya başladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trump, "Şu anda Başkan Putin ile konuşuyorum. Görüşme devam ediyor, oldukça uzun bir görüşme ve içeriğini görüşme sonunda ben de Başkan Putin de açıklayacağız. Bu konudaki ilginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Zelenski-Trump görüşmesi: Gündemde 'Tomahawk' var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşme gerçekleştirecek. Gündemde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme konusu yer alırken, ABD'nin 'Tomahawk' füzelerini verip vermeyeceği de merak edilen gelişmelerin başında geliyor.