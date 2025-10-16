Son dakika: Trump, Putin ile görüşecek

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, Washington’da yapılacak Trump-Zelenski toplantısından önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği haberleştirildi. Görüşmeye ilişkin ise Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Zelenski-Trump görüşmesi: Gündemde 'Tomahawk' var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşme gerçekleştirecek. Gündemde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme konusu yer alırken, ABD'nin 'Tomahawk' füzelerini verip vermeyeceği de merak edilen gelişmelerin başında geliyor.