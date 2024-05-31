Son dakika: Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu

Trump’ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davası sonuçlandı. Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Trump’ın "sus payı" davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.