Son dakika: Trump ve Putin görüşmesi iptal! Trump: Görüşmeyi iptal ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini duyurarak, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, “Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını belirterek, “Rusya’ya yaptırım uygulama zamanı geldiğini düşünüyorum. Umarım yaptırımlar uzun sürmez. Bu yaptırımların Putin’i makul bir noktaya getirmesini umuyorum.” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri verilmesine ilişkin bir soru üzerine, “Tomahawk füzelerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek en az 6 ay sürer. Bu füzeleri ancak biz kullanabiliriz ve bunu yapmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İki büyük Rus petrol şirketine yaptırım

Trump’ın açıklamalarından kısa süre önce ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’e yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, “Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz.” ifadesini kullanarak, Rusya’ya yönelik ekonomik baskının artırılacağını belirtti.

ABD yönetimi, Rusya’yı Ukrayna’daki savaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağırırken, yeni yaptırımların Moskova üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere de benzer bir adım atarak Rusya’nın enerji sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.