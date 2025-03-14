Son dakika: Trump ve Putin'den telefon görüşmesi! 'Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim"

Trump, "Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans" diyerek, çözüm için olumlu bir fırsat vurgusu yaptı.

"Ukrayna askeri sıkışmış durumda"

Trump, şu an binlerce Ukrayna askerinin sıkışmış durumda olduğunu belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak" şeklinde bir uyarı yaptı.