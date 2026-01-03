Son dakika: Trump, 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' dedi ve Maduro'nun fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı konuşmada, Nicolás Maduro’nun yakalanarak ABD’ye getirildiğini açıkladı. Trump, operasyonun ABD ordusunun en büyük ve en hassas müdahalelerinden biri olduğunu belirterek, Venezuela ordusunun tamamen etkisiz hale getirildiğini savundu.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Güçlendirilmiş bir kaleye saldırdık adeta. Maduro’yu adalete teslim ettik. Bu, ABD ordusunun en büyük operasyonlarından biriydi. Dün akşam, çok kısa sürede neler yapabileceğimizi gösterdik. Venezuela ordusu tamamen etkisiz hale getirildi. Gecenin kör karanlığında Maduro’yu yakaladık.

Eşiyle birlikte yakaladık kendisini. İkisi de şu an Amerikan hukuku karşısında ve şu anda New York’talar. Bütün ordu mensuplarına teşekkür ediyorum; çok hassas bir operasyon gerçekleştirdiler.

Bizim gelmemizi bekliyorlardı aslında, hazırlıklıydılar. Hazırlıklı olmalarına rağmen onları alt ettik. Kayıbımız sıfır. Ordu ekipmanları bile zarar görmedi. Daha önemlisi, hiçbir askerimizi kaybetmedik. Ülkeyi biz yöneteceğiz. Venezuela halkını düşünmeyen birinin yeniden başa geçmesini istemiyoruz. ABD'li yatırımcılar ülkeye gelecek ve büyük yatırımlar yapacaklar.

ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezuela'dadevreye sokacağız.

Yeni ulusal güvenlik stratejimizle artık bunu unutmayacağız; Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak.

Trump, Maduro'nun fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait olan Truth Social sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki USS Iwo Jima gemisinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

​​​​​​​​​​​​​​Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.