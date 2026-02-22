ABD Gizli Servisi: Trump'ın konutuna girmeye çalışan kişi öldürüldü

ABD Gizli Servisi, 22 Şubat sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’nun güvenlikli alanına izinsiz girmeye çalışan 20’li yaşlardaki bir kişinin ajanlar ve yerel kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Şüphelinin pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir silah ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilirken, olayda güvenlik personelinin yaralanmadığı ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.