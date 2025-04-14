Son dakika... Trump'tan net mesaj: İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili gelen bir soruyu, "İran bizi oyalıyor. İran, nükleer silahtan vazgeçmek zorunda. Kesinlikle nükleer silaha sahip olamazlar. Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse, yapacağız. Bu İran’ın nükleer tesislerine saldırıyı da kapsıyor" şeklinde cevapladı.

"Savaşa izin veren Biden ve Zelenski"

Başkan Trump ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına, eski Başkan Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin izin verdiğini iddia ederek, "İsteselerdi bu savaşı durdurabilirlerdi ama bunu yapmadılar dedi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenski" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye de sitem eden Donald Trump "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" dedi.