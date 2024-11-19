Son Dakika: Ukrayna ATACMS füzelerini Rusya'ya fırlattı! Moskova'dan '3. Dünya Savaşı' çıkış

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rusya topraklarına gece saatlerinde ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada beş füzenin düşürüldüğü, bir füzenin de hasar gördüğü ve parçalarının bölgedeki bir askeri tesiste yangına yol açtığı belirtildi.

'Uzun menzilli füzeler kullanılırsa...'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur" dedi.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

"Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil”

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:

'Misilleme hakkı doğuyor'

* Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur.

Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi" ifadesini kullandı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Ukrayna kısa menzil füzeleri kullanıyor

Ukrayna zaten bir yıldan uzun bir süredir topraklarının Rus işgali altındaki bölgelerinde Atacms kullanıyor.

Füzeler 300 kilometre kadar menzildeki hedefleri vurabiliyor ve engellenmesi zor.

Kiev şimdi bu füzeleri kullanarak, Ukrayna kuvvetlerinin 1,000 kilometre karedenden fazla alanı elinde tuttuğu Kursk bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'nın daha derinlerine saldırabiliyor.

Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin bölgede bir karşı saldırı bekledikleri bildiriliyor.