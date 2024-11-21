Son Dakika: Ukrayna'dan flaş iddia: Rusya ilk kez balistik füzeyle saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde Rusya - Ukrayna savaşına yönelik kritik kararları gündemdeki yerini koruyor.

Washington Yönetimi, Ukrayna'nın Amerikan yapımı Ordu Taktik Füze Sistemi’ni (ATACMS) Rusya topraklarında kullanmasına yeşil ışık yakmıştı. Bu kararın hemen akabinde Biden idaresi Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesini onayladı.

Kiev Yönetimi ABD izninin ardından uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırıda savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kullandı. Ukrayna dün de Birleşik Krallık yapımı 'Storm Shadow' füzelerini kullandı.

'Rusya kıtalararası füze kullandı'

Avrupa'da gerilim had safhaya çıkaran son gelişmeyi Ukrayna duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği öne belirtildi.

Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalar arası balistik füzenin de kullanıldığı iddiasının paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca 'MiG-31K' savaş uçağından fırlatılan 'Kh-47M2 Kinjal' hipersonik füzesi ile 'Tu-95MS' stratejik bombardımandan uçağından atılan 'KH-101' seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İddia doğrulanırsa bu, Rusya - Ukrayna savaşında bir ilke karşılık gelecek. Rus kuvvetleri savaşının başladığı günden bu yana hiçbir zaman kıtalararası balistik füzeye başvurmamıştı.

Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı belirtilen saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda iki kişinin yaralandığını açıkladı.