Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu için tutuklama talebi... İsrail'den ilk tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesı̇, İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. UCM savcısı Netanyahu da dahil olmak üzere İsrail ve Hamas yetkilileri için tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Ajansların paylaştığı son dakika bilgisine göre, UCM Başsavcısı Kerim Han, "Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var" dedi.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

İsrail'den yanıt

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, UCM'nin tutuklama talebine ilişkin açıklama yaptı. Gantz, “Kendini menfur terör saldırısından korumaya kararlı demokratik bir ülkenin liderleri ile kana susamış bir terör örgütü (HAMAS) liderleri arasında paralellik kurmak, adaletin ağır tahribi ve açık bir ahlaki iflastır” ifadelerini kullandı.