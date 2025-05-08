Son dakika... Yeni papa ABD'li Prevost oldu

Dünya çapında 1.4 milyar Katolik'e ruhani liderlik edecek yeni papa kardinallerin yaptıkları üçüncü oylamada seçildi. Yeni papanın seçildiğini Sisitine Şapel'inin bacasından çıkan beyaz dumanla duyuruldu.

Yeni papa ABD'li Prevost oldu

Peru'da uzun yıllar görev yapan 69 yaşındaki Prevost'un; Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak "sürpriz" yaptığı ifade ediliyor.

Prevost'un yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

69 yaşındaki ABD'li kardinal Robert Prevost, 14. Leo ismini kullanacak. 14. Leo, Şapel'in balkonundan halkı selamlamasının ardından "Barış sizinle olsun" dedi.

ABD Başkanı Trump: Tebrik ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Petrus Meydanı'nda bekleyenler büyük coşku yaşadı

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Papa nasıl isim seçiyor?

Papa olduktan sonra yeni seçilen kişi, kendisine bir papa ismi seçme geleneğini sürdürüyor. Bu gelenek 6'ncı yüzyıla kadar uzanıyor ve Papa seçilen kardinal tarafından seçilen isim, genellikle geçmişteki papalardan, azizlerden veya İncil'deki figürlerden ilham alıyor. Papa bu isimle hem ruhani bir mesaj veriyor hem de görev süresine nasıl bir yön vereceğini sembolik olarak belirtmiş oluyor.