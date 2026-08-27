Son dakika...'Bosna Kasabı' lakaplı Sırp Komutan Ratko Mladiç öldü
Son dakika...' Bosna Savaşı sırasında işlediği savaş suçları ve Srebrenitsa’daki soykırım nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç cezaevinde öldü.
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8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Sırp komutan Ratko Mladiç cezaevinde öldü.
Balkanlar'ın yakın tarihindeki en karanlık dönemlerden birinin ana aktörü olan Mladiç insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çaprtırılmıştı.
Lahey'de kaldığı cezaevinde uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bosna Kasabı'nın "sağlık gerekçesiyle tahliye" talebi BM mahkemesince reddedilmişti.
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