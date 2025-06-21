Son dakika...İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'na katılmak üzerine İstanbul'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul’da yaptığı değerlendirmede, ABD’nin, İsrail'in İran'a saldırılarına katılmasının çok talihsiz ve herkes için çok tehlikeli olacağını söyledi.

Erakçi, "Diplomasi, geçmişte işe yaradı, gelecekte de işe yarayabilir. Fakat, diplomasiye geri dönmemiz için saldırganlık durdurulmalı” dedi.

Erakçi, İsrail'in açıkça diplomasiye karşı olduğunu belirterek, "2015'te olduğu gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" ifadelerine yer verdi.