Son dakika...Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu için tutuklama emri çıkardı
Son dakika gelişmesi...Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkardı. Bu karar hem Netanyahu’nun hem de Gallant’ın UCM'ye taraf olan 120'den fazla ülkeden herhangi birine seyahat etmeleri halinde tutuklanabilecekleri anlamına geliyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.
UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.
UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını ifade etti.
Ayrıca Hamas liderlerinden El-Masri hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.
Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.
UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.