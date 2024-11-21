Son dakika...Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu için tutuklama emri çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını ifade etti.

Ayrıca Hamas liderlerinden El-Masri hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.

UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.