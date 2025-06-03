SON DEPREMLER I Muğla’da deprem… Antalya ve İzmir’de de hissedildi

Ege Denizi'nde 02.17'de meydana gelen şiddetli deprem, kıyı illerinde büyük paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü olarak Rodos açıkları belirtildi. Uluslararası deprem ajanslarının aktardığı bilgilere göre, sarsıntı İzmir başta olmak üzere Muğla, Antalya ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Kısa süreli panik yaşanırken, birçok vatandaş sokaklara döküldü. Ege Bölgesi'ndeki sarsıntıların, bölgedeki yapıların sağlamlığı açısından yeniden soru işaretleri oluşturduğu belirtildi.

Yetkililer, deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu. Olayla ilgili gelişmeler ve alınan önlemler hakkında detaylar için videomuzu izlemeye devam edin.