Son dört yılın zirvesi! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 Eylül'de sona eren haftada önemli bir artış kaydederek 263 bine yükseldi. Böylece başvurular Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve istihdam piyasasında olası bir yavaşlama sinyali verdi.

Ekonomistlerin beklentisi 235 bin seviyesindeydi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları bir önceki haftanın revize edilmiş 236 binlik seviyesinden 27 bin artış gösterdi.

Dört haftalık hareketli ortalama da 9.750 artarak 240 bin 500'e çıktı. Önceki haftanın ortalaması 230 bin 750 olarak güncellenmişti.

İşsizlik oranı sabit kaldı

30 Ağustos ile biten haftada sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,3 seviyesinde sabit kaldı. Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 939 bin olurken, önceki haftanın revize edilmiş verileriyle aynı kaldı. Dört haftalık hareketli ortalama ise 750 düşüşle 1 milyon 945 bin 750 olarak kaydedildi.