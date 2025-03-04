Son iki test uçuşu başarısızlıkla sonuçlanan Starship projesinde neler oluyor?

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçladığı Starship roketi projesine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dönemde sık sık test uçuşları sırasında yaşanan problemlerle gündeme gelen projenin 8. uçuş denemesi de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan "Starship" roketinin 8'inci deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi. Bir sonraki test uçuşu için net bir tarih verilmezken Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test uçuşunun "bir iki gün içinde yeniden denenebileceğini" belirtti.

7. denemede oksijen/yakıt kaçağı tespit edildi

SpaceX firması, Starship roketinin kabiliyetlerinin test edilmesi için 16 Ocak'ta yapılan 7'nci test uçuşu esnasında, kalkıştan kısa süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı." ifadesini kullanmıştı.

Başarısız test uçuşuna soruşturma başlatıldı

Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere, bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun, bir sonraki fırlatışın şubat ayını geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) başarısız test uçuşuna yönelik soruşturma başlatmış ancak Starship'in 8'inci test uçuşuna onay vermişti.