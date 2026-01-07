Son veri açıklandı: Almanya 15 yıl sonra dibi gördü

Almanya Federal İş Ajansı (BA), Aralık 2025 dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralık ayında bir önceki aya kıyasla 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bine yükseldi.

Federal İş Ajansı, söz konusu artışta zayıflayan ekonomik görünümün iş gücü piyasası üzerindeki baskısı ile Noel ve yeni yıl öncesindeki kış tatili döneminin etkili olduğunu bildirdi. Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise aralıkta kasıma göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 900 bin oldu. Piyasalarda bu dönemde işsiz sayısının 5 bin kişi artması bekleniyordu.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı aralık ayında 0,1 puan yükselerek yüzde 6,2'ye çıktı. Şirketlerin açık pozisyon sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 35 bin azalarak 619 bin olarak kaydedildi.

Geçen yıl genelinde ortalama işsiz sayısı 161 bin artışla 2 milyon 948 bine ulaştı. Almanya'da 2024'te yüzde 6 olan ortalama işsizlik oranı, 2025'te yüzde 6,3'e yükseldi. Aynı dönemde şirketlerin ortalama boş pozisyon sayısı da bir önceki yıla göre 62 bin azalarak 632 bin oldu.

"Dibe ulaştığımıza dair birkaç işaret var"

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, Alman iş gücü piyasasının ekonomik ivmeden yoksun kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel olarak, bir yıl öncesine göre daha zayıf durumda. Ancak, dibe ulaştığımıza dair birkaç işaret var" dedi. Nahles, ekonomik büyümenin hız kazanması halinde iş gücü piyasasında zaman farkıyla birlikte bir toparlanma görülebileceğini ifade etti.

Nahles ayrıca demografik değişim gibi olumsuz unsurların toparlanmayı sınırlayabileceğini vurgularken, hizmet, eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdam artışının sürdüğünü, buna karşılık imalat sektöründe daha fazla iş kaybının beklendiğini söyledi.

2010'dan bu yana en zayıf aralık ayı

Öte yandan Carsten Brzeski, Almanya iş gücü piyasasının 2010'dan bu yana en zayıf aralık ayı performansını sergilediğini belirtti. Brzeski, "Almanya'da işsizlik 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bine ulaştı ve 2010'dan bu yana aralık ayı için en yüksek seviyeye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Son dört yılda işsiz sayısı 500 bin arttı

Son dört yılda ülkedeki işsiz sayısının yaklaşık 500 bin kişi arttığını kaydeden Brzeski, "Bu kademeli kötüleşme, ders kitaplarında yer alan ekonomi teorisini yansıtıyor, ekonomi 5 yıldan fazla bir süredir fiilen durgunlaşmış durumda ve sanayi ciddi yapısal zorluklarla karşı karşıyayken, iş gücü piyasasındaki bozulma kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı. Brzeski, bu sürecin devam etmesinin 2026'da özel tüketimde toparlanmayı zorlaştırabileceğini de sözlerine ekledi.