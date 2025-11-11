Sony beklentileri aştı: Kâr tahminini yüzde 8 artırdı

Japon teknoloji devi Sony Group, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde faaliyet kârını beklentilerin üzerinde yüzde 10 artırarak 429 milyar yene yükseltti. Şirket aynı zamanda 100 milyar yen (yaklaşık 670 milyon dolar) tutarında bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Sony'nin geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 artışla 3,11 trilyon yen oldu. Bu rakam, analistlerin 2,98 trilyon yenlik öngörüsünü geride bıraktı. Güçlü finansal sonuçların ardından şirket hisseleri Tokyo Borsası'nda yüzde 4 yükseldi, gün ortasında ise artış yüzde 5,72'ye çıkarak 4.529 yene ulaştı.

Kâr tahmini ve gelir beklentisini artırdı

Şirket, yıl sonu faaliyet kâr tahminini 100 milyar yen (yüzde 8) artırarak 9,5 milyar dolara çıkardı. yıllık gelir beklentisini ise 300 milyar yen (yüzde 3) artırdı. Gümrük vergisi kaynaklı zarar tahmini de 70 milyar yenden 50 milyar yene indirildi.

Segment bazında bakıldığında, müzik bölümü yıllık yüzde 27,65 artışla 115,4 milyar yen, görüntüleme ve algılama çözümleri birimi ise yüzde 50'ye yakın artışla 138,3 milyar yen faaliyet kârı elde ederek şirketin en kârlı bölümü oldu.

Buna karşılık, oyun ve ağ hizmetleri bölümü güçlü satışlara rağmen yüzde 13,26 düşüşle 120,4 milyar yen kâr açıkladı. Bu bölüm, PlayStation markası, dijital oyun satışları ve PlayStation Plus abonelikleriyle Sony'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.