Sony, Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alacak

Sony Interactive Entertainment, "Halo" serisinin yaratıcısı ve "Destiny" gibi popüler bilgisayar oyunlarını geliştiren Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın alacak.

Bungie'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre şirket Sony'nin PlayStation ailesine katılacak.

Ürettiği XBox serisi konsollarla uzun süredir Sony'nin arkasında kalan Microsoft geçen ay bilgisayar oyunları geliştiren Acitivison Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Salgın hastalık esnasında kuvvetli büyüme gösteren bilgisayar oyunu pazarında hızlı bir konsolidasyon görülüyor. Sektörde birleşme ve satın alma işlemleri büyüklüğünün bu yıl 150 milyar dolara ulaşarak rekor kıracağı tahmin ediliyor.