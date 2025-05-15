Sony'den PlayStation 5 fiyatlarına yeni zam sinyali! Üretim ABD'ye kayabilir

Teknoloji firmaları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe giren gümrük vergilerinden etkilenmeye devam ediyor. Sony’nin mali tahminlerine göre, bu vergiler nedeniyle şirketin yaklaşık 100 milyar yen (680 milyon dolar) ek maliyetle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Sony Mali İşler Direktörü Lin Tao, bu maliyet artışının doğrudan kar marjlarını baskıladığını belirterek, artan maliyetin tüketiciye yansıtılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Alternatif üretim seçenekleri masada

Sony CEO’su Hiroki Totoki, üretimin ABD’ye kaydırılmasının gümrük vergisi yükünü hafifletmek için etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Totoki, bu adımın maliyet baskısını azaltmada stratejik bir hamle olabileceğini düşündüklerini söyledi. Şirket aynı zamanda farklı üretim çözümleri de arıyor.

Geçen ay da zam yapılmıştı

2020’de piyasaya sürülen PS5, küresel ekonomik baskılar ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle daha uygun fiyatlı hale gelmesi beklenirken aksine zamlanan konsollar arasında yer aldı. Sony, son zam dalgasını geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Ayrıca PlayStation Plus hizmetinde de fiyat artışına gidilmişti.

PS5’te hem satışlar artıyor, hem fiyatlar yükseliyor

Bu zam dönemine rağmen PS5 satışları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Sony’nin verilerine göre, konsolun bugüne kadar toplam 77,7 milyon adet satıldığı, yalnızca 2024 mali yılında ise 18,5 milyon adetlik satış gerçekleştirildiği açıklandı.

Sony Semiconductor Solutions'ı bünyesinden ayırma planı

Sony, çip üretiminden sorumlu olan Sony Semiconductor Solutions’ı ana faaliyetlerinden ayırmayı gündemine aldı. Bloomberg News’a konuşan konuya yakın kaynaklara göre şirket, PlayStation üreticisi olarak bilinen ana iş kollarını sadeleştirerek eğlence sektörüne daha fazla odaklanmak istiyor.

Kaynaklar, söz konusu bölünmenin ve ardından halka arzın 2025 yılı içerisinde gerçekleşebileceğini belirtti. Planlanan yapı değişikliğine göre, Sony’nin çip bölümündeki çoğunluk hisseleri mevcut hissedarlara dağıtılacak, şirket ise azınlık hisselerini elinde tutabilecek.