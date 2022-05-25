Soros: Ukrayna, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

Milyarder yatırımcı George Soros, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın açık toplumlar ile Rusya ve Çin gibi kapalı toplumlar arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu savunan Soros, "Ukrayna'nın işgali Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve toplumumuz bu savaşta ayakta kalamayabilir" dedi.

Soros yaptığı yazılı açıklamada, "Toplumumuzu korumanın en iyi ve belki de tek yolu Putin'i mümkün olan en kısa zamanda yenmek" ifadelerini kullanırken, Putin'in bu işgalin bir hata olduğuna inanmaya başladığını ve bir ateşkesi müzakere etmeye hazırlandığını da öne sürdü. Bununla birlikte bir ateşkesin başarılabilir olmadığını, çünkü Putin'in "güvenilmez" olduğunu ifade eden Soros, "Putin zayıfladıkça daha öngörülemez oluyor" dedi.

Soros, Avrupa Birliği'nin Putin'in doğal gaz akışını kesebileceğini anlaması gerektiğini de söyledi.