Soros'tan kendi vakfına 18 milyar dolar

18 Ekim 2017

Macar asıllı iş adamı George Soros, yaklaşık 24,6 milyar dolarlık servetinin 18 milyar dolarını, kendi kurduğu Açık Toplum Vakfına (Open Society Foundations) bağışladı.

Soros'un,18 milyar doları, özellikle Doğu Avrupa'daki yönetim değişiklikleri ve iç karışıklara finansman sağlamaya aracı olduğu ileri sürülen Açık Toplum Vakfına bağışladığı açıklandı.

"CNNMoney"nin haberinde göre vakfın açıklamasıyla, Soros'un yaptığı yüklü miktardaki bağış doğrulandı.

İsmi açıklanmayan bir vakıf yetkilisinin e-postayla yaptığı açıklamada, bağışın, "birkaç yıldır süren varlık transferinin devamı olduğu" bildirildi.

Yetkili, Soros'un, "servetinin büyük çoğunluğunu Açık Toplum Vakfına bırakmayı planladığını" belirtti.

Vakıf Sözcüsü Laura Silber, "National Philanthropic Trust" verilerine göre, 18 milyar dolarlık bağış sayesinde vakfın, Bill & Melinda Gates Vakfının ardından en büyük 2. vakıf olduğunu kaydetti.

Soros, birçok ülkenin iç siyasetine müdahale etmek ve iç karışıklıkların finansörü olmakla suçlanıyor.

Macar hükümeti ve Soros krizi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, mayıs ayında, Avrupa Parlamentosunda (AP) Macaristan hakkında soruşturma başlatılması talebinin Amerikalı milyarder George Soros'un planı olduğunu öne sürmüştü.

Szijjarto yaptığı açıklamada, AP'de, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların "ciddi derecede bozulduğu" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmak istenmesine tepki göstermişti.

Macar hükümetinin 7 Temmuz'da yaptığı Soros karşıtı kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde de "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri kullanılmıştı.

Yasa dışı göçe destek suçlaması

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı yasa dışı yollarla Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 6 Ekim'de Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Brüksel'in Soros'un etkisi altında olduğunu iddia ederek "George Soros, insanları ve örgütleri satın aldı. Brüksel de onun etkisi altında. Tel örgüyü yıkıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'ya sokmak daha sonra da bu sığınmacıları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyenleri de cezalandırmak istiyorlar.'' demişti.

Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada da "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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