Sosyal medya devlerinden 27 milyon dolarlık uzlaşma

Meta, ByteDance ve Alphabet, Kentucky’deki bir okul bölgesinin platformlarının öğrenciler arasında ruh sağlığı krizine yol açtığı iddiasıyla açtığı davayı yaklaşık 27 milyon dolara kapatmayı kabul etti.

Uzlaşma kapsamında Meta 9 milyon dolar, TikTok ve Snap 8’er milyon dolar, YouTube ise yaklaşık 2 milyon dolar ödeyecek.

Okul bölgesi, sosyal medya şirketlerini gençleri platformlarda daha uzun süre tutacak özellikler geliştirmekle suçlamış, bunun öğrenciler arasında kaygı, depresyon ve kendine zarar verme davranışlarını artırdığını öne sürmüştü. Buna karşılık anlaşma, şirketlerin herhangi bir sorumluluk kabul etmesini ya da platformların işleyişinde değişiklik şartı içermiyor.

Dava, ABD genelinde sosyal medya şirketlerine karşı açılan benzer davalar açısından yakından takip edilirken 1.200'den fazla okul bölgesi, sosyal medya platformlarına aynı gerekçe ile dava açmış durumda.