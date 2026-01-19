Sosyal medyada tablo değişiyor: Threads, X'i geçti!

Meta bünyesindeki sosyal medya platformu Threads, dijital dünyadaki rekabette kritik bir eşiği aşarak ana rakibi X'i (Twitter) geride bıraktı.

Başlangıçta X'e bir alternatif olarak konumlandırılan Threads, günlük mobil kullanıcı sayısıyla artık ana akım mecralar arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Instagram entegrasyonu büyümeyi tetikledi

Threads'in bu denli kısa sürede devasa bir kitleye ulaşmasında, Meta'nın Instagram ekosistemiyle kurduğu güçlü bağ ana faktör olarak görülüyor.

Kullanıcıların mevcut Instagram profillerini kullanarak saniyeler içinde Threads'e dahil olabilmesi, yeni üyelik bariyerlerini ortadan kaldırarak platformun rüzgarı arkasına almasını sağladı.

Diğer tarafta ise X'in kullanıcı kazanımı konusunda daha durgun bir periyot geçirdiği gözlemleniyor.

Threads daha sade yapısıyla öne çıkıyor

İki platform arasındaki deneyim farkı, kullanıcı göçünün temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Anlık haber takibinin kalesi sayılan X, son dönemde uygulanan içerik politikaları ve arayüz değişiklikleri nedeniyle yoğun eleştiri alırken; Threads daha sade yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye pazarı hala beklemede

Küresel çaptaki bu büyük başarıya rağmen Threads, Türkiye'deki kullanıcılar için hala erişilemez durumda. Nisan 2024 tarihinden bu yana yerel rekabet kuralları ve düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de faaliyetlerine ara veren platform, bu kararla oldukça büyük bir pazardan mahrum kalmış vaziyette.

Platformun Türkiye'de yeniden ne zaman aktif hale geleceğine dair henüz resmi bir takvim ise paylaşılmış değil.