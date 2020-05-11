Sosyal mesafe nedeniyle uçmak daha pahalı olacak

11 Mayıs 2020

Hilal SARI

Son elli yıldır bir uçağa daha fazla yolcu koymanın yollarını arayan sivil havacılıkta COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık otoritelerince önerilen sosyal mesafeye havacılık otoritesinden yanıt geldi. Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) geçen hafta yaptığı açıklamada uçaklarda boş koltuk bırakmanın salgını önlemeyeceğini ifade ederek, “Sosyal mesafe uygulanırsa fiyatların ciddi oranda artması gerekir” dedi. IATA uçuşlarda yolcuların yüzlerini koruyucu bir eşya veya maske ile kapatmasını, mürettebatın ise maske takmasını öneriyor.

Kâr eşiği yüzde 77 doluluk

IATA’dan yapılan açıklamada “Sektörün ortalama kar eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62’ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Havayolu şirketlerinin sadece kâr eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

IATA Genel Direktörü Alezandre de Juniac, CNN’e yaptığı açıklamada “Bu koşullar altında uçabilecek ve bu uçuşlardan paza kazanabilecek hiçbir havayolu yok” dedi. Boş koltuk uygulaması kuruluşa göre doluluğu farklı uçak tiplerinde yüzde 30 ila 50 düşürüyor.

Emirates: İyileşmeye en az 18 ay var

Dubai merkezli Emirates, dün yaptığı açıklamada pandeminin 2020- 21 performansını sert vurmasını beklediklerini belirtti ve “Seyahat sektöründe iyileşmeye en az 18 ay var” ifadelerine vurgu yaptı.

Wizz Air yaza yüzde 70 kapasite hedefliyor

Ucuz havayolu şirketi Wizz Air CEO’su József Váradi ise mayısta yüzde 10 kapasite başladıklarını ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına paralel yaza yüzde 70 kapasite öngördüklerini belirtiyor. Şirket, pazarı hareketlendirmek için ‘çok ucuz’ bilet sunmayı planlıyor.

Binlerce kişi çıkardılar



Bazı ülkelerde devletin hisse alarak kurtarma paketleri açıkladığı havacılık sektöründe işten çıkarmalar da başladı. CNN Business haberine göre, Ryanair, Lufthansa, British Airways, Scandinavian Airlines ve Air France-KLM, mayıs başı itibariyle 32 bin kişiyi işten çıkardı. Lufthansa 80 bin çalışanının saatlerini azalttı. British Airways geçen hafta 42 bin çalışanının yüzde 30’a yakınını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.



Havayolunun ana şirketi IAG yaptığı açıklamada normale dönmenin yıllar alabileceğini söyledi. Norveç havayolu Norwegian Air Shuttle, mayıs başında yaptığı açıklamada filosunun büyük bir bölümünün 12 ay boyunca uçmayacağını, 2022’ye kadar tam bir iyileşme beklemediğini söyledi. ABD’de de dört büyük havayolunda (American Airlines, United Airlines, Delta ve Southwest) 100 binden fazla havacılık çalışanı dokuz ay boyunca maaş kesintileri ve ücretsiz izni kabul etmek zorunda kaldı.