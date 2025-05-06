Sovyet uzay aracı Dünya'ya düşüyor: Rotasında Türkiye de var!

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs’e gönderilmek üzere fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracının iniş modülü, önümüzdeki günlerde kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşecek. 495 kilogram ağırlığındaki bu modülün düşüş rotasında Türkiye de bulunuyor.

NASA verilerine göre uzay aracı dört parçaya ayrıldı; iki parça kısa sürede atmosferde yandı, ancak iniş modülü ve motor bloğu, yüksek irtifalı eliptik bir yörüngede kaldı. Uzay gözlemcisi Georgi Trişkin’e göre modül, çok yüksek dayanıklılığa sahip olduğu için atmosferde parçalanmadan yeryüzüne ulaşabilir.

Trişkin, modülün düşme ihtimali olan bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye’nin de yer aldığı Güneydoğu Avrupa’nın bulunduğunu belirtti. Düşüş sırasında aracın yaklaşık 242 km/s hızla yere çarpabileceği ve bunun birkaç yüz gram TNT’ye eşdeğer bir patlama enerjisi yaratabileceği hesaplanıyor.

Uzmanlara göre asıl risk, modülün Venüs'ün yoğun atmosferine dayanacak şekilde tasarlanmış olması. Bu nedenle Dünya atmosferine girişte yanmadan hayatta kalabileceği tahmin ediliyor.

Kosmos 482’nin yeryüzüne düşeceği kesin tarih henüz belirlenemese de 8 ila 14 Mayıs tarihleri arasında olması bekleniyor.