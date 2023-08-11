Soya fasulyesi talep artışı beklentisiyle yükseldi

Mısır ve buğday fiyatları ABD'de bugün açıklanacak olan ve yakından takip edilen arz talep raporu öncesinde düştü. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları %0.2 artışla 13.21 dolar/bushel, yani 485.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %0.2 gerileyerek 4.95 dolar/bushel yani 194.9 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday %0.1 gerileyerek 6.37 dolar/bushel yani 234.1 dolar/ton seviyesine düştü. Haftalık bazda soya fasulyesi %1 gerileyip üst üste üçüncü haftalık kaybına hazırlanırken, mısır ve buğday fiyatları belirgin bir değişim göstermedi.