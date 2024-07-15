Soykırım mağduru bir halktan diğerine yardım eli

Saraybosna'daki etkinlikte, birçok ürünün satıldığı ikinci el pazarının kurulduğu yere büyük bir Filistin bayrağı asılırken, birçok Bosna Hersekli, Gazzelilere yardım için ürün satın aldı.

Çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysiler, ayakkabılar ve diğer ikinci el eşyaların satışından elde edilen nakdi gelirler, Pomozi.ba aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Dernek yetkililerinden Saliha Roksa, yaptığı açıklamada, düzenledikleri ikinci el pazarının bu ay elde edilecek gelirlerini Gazze halkına adadıklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'nin gündemden düşmesini istemediklerini aktaran Roksa, "Gazze halkının yaşadığı sıkıntılar ve acılar hakkında sürekli konuşmanın önemine dikkati çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı bu güzel etkinliği desteklemeye davet ediyoruz" dedi.