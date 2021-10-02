S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.
Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildi. S&P, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu açıkladı.
Açıklamada, ekonomik toparlanmanın Fransa'nın büyük bütçe açıklarını aşağı çekmesini sağlayacağına dair görüşü yansıttığı belirtilerek, ekonominin bu yıl yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
COVID-19 salgının etkilerine karşı tek seferlik harcama önlemlerinin geri çekilmesinin döngüsel toparlanma dinamikleriyle birlikte 2022'de bütçe açığını önemli ölçüde azaltacağının beklendiğine işaret edilen açıklamada, Fransa'nın seçim takviminin ise kuruluşun tahminleri için risk oluşturduğu ifade edildi.