S&P Global: ABD’de kurumsal iflas başvuruları 15 yılın zirvesinde

S&P Global Market Intelligence, büyük ABD şirketlerinin 2025 yılının ilk üç ayında son 15 yılın en hızlı iflas başvurusunda bulunduğunu söyledi.

2024’ün aynı döneminde ise iflas başvurusu yapan büyük şirket sayısı 139 olmuştu.

Söz konusu dönemde iflas başvurusunda bulunan şirketler arasında, Forever 21’in ABD’deki perakende operasyonlarını yöneten firma, Kanada merkezli Mitel Networks, film yapım şirketi Village Roadshow Entertainment Group, genetik test firması 23andMe ve restoran zinciri Hooters of America yer aldı.

S&P'nin analizine göre, özellikle zayıf bilançoya sahip firmalar, yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle vadesi gelen borçlarını daha yüksek faiz oranlarıyla yeniden finanse etmekte zorlanıyor. Bu durum, iflas başvurularındaki artışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Analistler, bu eğilimin son birkaç yıldır artış trendinde olan kurumsal iflaslara paralel şekilde sürdüğüne dikkat çekiyor.