S&P Global, Euro Bölgesi için büyüme tahminini düşürdü, ECB'den 2026'da faiz artırımı bekliyor

“Ekonomik görünüm belirsiz, bu nedenle ABD gümrük tarifelerinin sonucuna ilişkin birkaç farklı senaryoyu değerlendiriyoruz" diyen S&P Global Ratings'in EMEA Bölgesi Baş Ekonomisti Sylvain Broyer, “Şiddetli bir tarife senaryosunda, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl birden fazla kez faiz oranlarını düşürmesi ve şu anda beklediğimizden daha geç artırması ile Avro Bölgesi'nde GSYİH büyümesi 2025‘te yüzde 0,5 ve 2026’da yüzde 1,2 ile sınırlı kalabilir” dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), faiz oranlarının yüzde 2,25'e gerileyebileceği Haziran ayına kadar yılın son faiz indirimini gerçekleştirebileceğini değerlendiren S&P, mali teşvik programları büyümeyi potansiyelinin ötesine taşıyacağı için 2026'nın ikinci yarısı gibi erken bir tarihte faiz artırımı beklediklerini de vurguladı.

"Yüksek politika belirsizliğine rağmen Avrupa'da güven toparlanmaya başlamıştır. Bu toparlanma, düşen faiz oranları ve enflasyonun yanı sıra işgücü piyasasının devam eden gücünden kaynaklanmıştır" diyen S&P, Almanya ile AB düzeyinde mali teşvik paketlerinin açıklanmasının güveni daha da güçlendirmiş olabileceğini de belirtti.