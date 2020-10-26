S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönde revize etti.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'BBB', yerel para cinsinden notu 'A-2' olarak teyit edilirken, kredi notunun görünümü 'negatif'ten 'durağan' yükseltildi.
S&P, COVID-19 salgınının İtalya'yı sert bir şekilde vurduğunu, GSYH'nin 2023 yılına kadar 2019 seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini belirtti.
Hükümetin olağanüstü tedbirler ve ek teşvikler getirdiğini hatırlatan S&P, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteğe vurgu yaptı.
S&P, görünümün yükseltilmesi ile ilgili değerlendirmesinde, ülkedeki makroekonomik belirsizliklere rağmen, hükümetin attığı adımların ekonomik büyümeyi yeniden başlatma ve bütçe performansındaki kötüye gidişi tersine çevirme fırsatı verdiği belirtildi.
S&P, bu yıl yüzde 8,9 daralmanın ardından, gelecek yıl yüzde 6,4 büyüme tahmininde bulundu.