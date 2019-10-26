S&P, Yunanistan'ın notunu artırdı, İngiltere'yi uyardı
Standard & Poor's İngiltere'nin “AA” olan kredi notunun ve “durağan” not görünümünü teyit etti ve anlaşmasız Brexit durumunda notu indireceği uyarısında bulundu. S&P, Yunanistan'ın notunu ise “B+” seviyesinden “BB-“ye yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s İngiltere’nin kredi notunu ve görünümü teyit ettiğini duyurdu.
S&P’den yapılan açıklamada İngiltere’nin “AA” olan kredi notunun ve “durağan” not görünümünün teyit edildiği bildirilirken ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, “İngiltere’de otoritelerin ülkenin AB’den ayrılması (Brexit) süreci konusunda uzlaşma arayışı neredeyse diğer politika değerlendirmelerine yer bırakmıyor.” ifadesine yer verildi.
S&P açıklamasında İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının beklenmediğine vurgu yapıldı ve 2020 ve 2022 arasındaki dönemde ülkenin ortalama büyümesinin yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini öngörüldüğü kaydedildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Yunanistan’ın kredi notunun bir basamak yükseltildiğini bildirdi.
S&P’den yapılan açıklamada, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunun “B+” seviyesinden “BB-“ye yükseltildiği, kısa vadeli kredi notunun “B” olarak teyit edildiği, not görümünün ise “pozitif” olduğu bildirildi.
Açıklamada not değişim kararında ülkenin sermaye kontrollerinin bütçe üzerinde risk yaratmadan kaldırılmasının etkili olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada Yunanistan ekonomisinin 2019-2022'da ortalama büyümesinin yüzde 2,5 seviyesinde olmasının ve ülkede iç talebin artmasının beklendiği kaydedildi.
S&P açıklamasında “pozitif” not görünümüne ilişkin olarak “Bu, hükümetin yapısal reformları gerçekleştirmeye devam etmesi, ekonomik büyümesini güçlendirmesi ve kamu finansmanını sürdürülebilir kılması halinde gelecek 12 ay içerisinde Yunanistan’ın kredi notunu tekrar yükseltebileceğimize işaret ediyor.” ifadeleri yer aldı.
Yunanistan yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle 2015 yılında sermaye kontrollerini uygulamaya koymuş, finansal göstergelerdeki iyileşmenin ardından geçtiğimiz ağustos ayında yürürlükten kaldırmıştı.