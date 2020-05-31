SpaceX: Astronotlar uzay istasyonuna ulaştı
ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştığını duyurdu.
ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, NASA astronotları Doug Hurley (53) ve Bob Behnken’in (49) Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştığını duyurdu.
SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel şirket oldu.
Crew Dragon deneme uçuşu TSİ 17:16’da tamamlandı ve mekiğin istasyona kenetlendikten sonra aradaki kapağın açılması için teknik testlere başlandı.
Kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği kaydedildi.
SpaceX mekiğinin ISS’e ulaştığı anlar NASA’nın resmi sosyal medya hesaplarından dünya çapında milyonlarca kişi tarafından canlı izlendi.
19 saatten az süren uçuşla ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş oldu.