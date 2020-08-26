SpaceX ve NASA arasındaki anlaşmada Tesla ve Çin ilişkileri riski

26 Ağustos 2020

Washington Examiner'ın haberine göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketi ile NASA arasında yapılması planlanan anlaşmalar, yine Musk'ın saihbi oldğu Tesla'nın Çin ile olan ilişkileri nedeniyle risk altında.

ABD Kongresi'nden ismi verilmeyen bir yetkiliye dayandırılan haberde, Çin, Tesla'ya yapacağı yardımlar konusunda Çin hükümetinin kimi isteklerine uyulup uyulmadığına göre karar verebilirken, ABD yasaları bu durumu engelleyemeyecek.

Colorado Senatörü Cory Fardner daha önce benzer endişeleri olduğunu açıklamış ve Çin'in ABD'li firmalarla yaptığı anlaşmaları suistimal ederek kendi uzay programına ya da ulusal güvenlik çalışmaları için kulanabileceğini söylemişti.

Potansiyel riski engellemek için ABD Hükümeti'nin NASA ile çalışan firmaların Çin ile bağlarını gözden geçirmeleri ve NASA yöneticilerinin anlaşma öncesinde dikkatli bir inceleme yapmalarını önermişti.