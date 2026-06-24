SpaceX'ten 25 milyar dolarlık dev borçlanma hamlesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uzay, havacılık ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, toplam büyüklüğü 25 milyar dolara ulaşan ilk kıdemli tahvil ihracına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Şirket, söz konusu işleme ilişkin bilgileri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sundu.

Beş farklı vade seçeneği

SEC'e yapılan bildirimde, 25 milyar dolarlık borçlanmanın farklı vade ve faiz oranlarına sahip beş ayrı tahvil diliminden oluştuğu belirtildi.

Buna göre ihraç kapsamında; 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil için yüzde 5,35, 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil için yüzde 5,65, 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil için yüzde 5,875 faiz oranı belirlendi.

Ayrıca, 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil yüzde 6,6, 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil ise yüzde 6,65 faizle yatırımcılara sunulacak.

Gelirin kullanım alanı açıklandı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, tahvil satışından elde edilecek kaynağın öncelikle mevcut köprü kredi borcunun kapatılmasında ve işlemle ilgili masrafların karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Bu kalemlerin ardından kalan fonun ise genel kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceği ifade edildi.

Satış 26 Haziran'da tamamlanacak

Teminat gösterilmeksizin ihraç edilecek tahvillerin, ödeme önceliği bakımından SpaceX'in mevcut ve ileride üstlenebileceği diğer borçlarıyla aynı seviyede yer alacağı aktarıldı.

Bildirimde ayrıca ihracın 26 Haziran tarihinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Halka arz niteliği taşımıyor

Öte yandan tahvil satışının halka açık bir teklif kapsamında olmadığı vurgulandı. İşlemin yalnızca "nitelikli kurumsal alıcılara" ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik gerçekleştirileceği belirtildi.