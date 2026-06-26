SpaceX'ten Starlink mobil hizmeti hamlesi
SpaceX, ABD'de doğrudan tüketicilere yönelik Starlink mobil hizmeti sunmayı değerlendiriyor. Şirketin kendi karasal mobil ağını kurma seçeneğini de gündemine aldığı belirtildi.
Elon Musk'ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in, ABD'de doğrudan tüketicilere yönelik Starlink mobil hizmeti sunmayı planladığı öne sürüldü.
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket söz konusu planını yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde gündeme getirdi.
Haberde, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in yakın zamanda gerçekleştirilen bir halka arz tanıtım toplantısında yatırımcılara, şirketin Starlink markası altında perakende mobil hizmet sunma olasılığını değerlendirdiğini aktardığı belirtildi.
Shotwell'in ayrıca SpaceX'in ABD'de kendi karasal mobil iletişim ağını kurabileceğini ifade ettiği kaydedildi.