Spahn: Aşılamalara sene sonundan önce başlayacağımızı umuyorum

Almanya'nın, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) COVID-19 aşısını Noel'den önce onaylamasını beklediğini belirten Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, onayın acil durumlar için değil standart bir onay olması gerektiğini ekledi.

Spahn, mevcut durumla ilgili olarak alınan tedbirlerin, vaka ve can kaybı sayılar giderek yükselse de, bulaş dalgalarını kırdığını söyledi.