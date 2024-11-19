SPD'de kritik toplantı: Savunma Bakanı Pistorius, Scholz'un yerine mi geçecek?

Almanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), erken seçim hazırlıkları kapsamında Başbakan Olaf Scholz’un yeniden başbakan adayı olup olmayacağını görüşmek üzere liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirecek. İsmini açıklamak istemeyen bir SPD yetkilisine göre, bu akşam yapılacak toplantıda, Scholz’un adaylığı partinin seçim stratejisinde önemli bir konu olacak.

Ancak bir SPD sözcüsü, medyada yer alan acil toplantı iddialarını yalanladı. Sözcü, bu toplantının planlı bir telefon konferansı olduğunu ve sadece seçim kampanyasının organizasyonuyla ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

SPD içinde Scholz’un popülaritesinin düşüşe geçtiği yorumları yapılırken, daha geniş bir halk desteğine sahip olduğu belirtilen Savunma Bakanı Boris Pistorius’un adaylığına yönelik çağrılar da partide tartışılıyor. Pistorius’un savunma politikalarındaki duruşu ve kamuoyundaki etkisi, Scholz’a kıyasla daha olumlu bir algı oluşturduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Erken seçim tarihi henüz kesinleşmemişken, SPD’nin Scholz’un liderliğinde seçimlere girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. Scholz’un, koalisyon hükümetindeki bazı kararlarından ötürü eleştirilere maruz kaldığı, bu durumun SPD'nin kamuoyu desteğini zayıflattığı ifade ediliyor.