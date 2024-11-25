SPD'den ikinci şans kararı! Olaf Scholz yeniden başbakan adayı

Almanya’da yaklaşan erken seçimler için Sosyal Demokrat Parti (SPD), mevcut Başbakan Olaf Scholz’u resmi olarak yeniden aday gösterme kararı aldı. Alman N-TV’nin haberine göre, SPD, Scholz ile ikinci bir dönem için yarışarak halkın güvenini kazanmayı hedefliyor.

Bu açıklama, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un geçtiğimiz hafta adaylık tartışmalarına son noktayı koymasıyla geldi. Pistorius, bu görev için uygun olmadığını belirterek Scholz’un liderliğinde seçime gidilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

SPD, Almanya’nın karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi zorluklarla mücadelede Scholz’un deneyimine ve liderliğine güvendiklerini açıkladı. Parti yetkilileri, "Scholz, Almanya’nın güvenilir bir lideri olarak ülkemizin geleceğini şekillendirmek için en doğru adaydır" ifadelerini kullandı.