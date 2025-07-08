S&P’den Asya-Pasifik için kredi notu uyarısı! Ticaret savaşları ve tarifeler riskleri artırdı

S&P Global Ratings, 2025 yılı boyunca ticaret savaşları ve artan tarifelerin Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin kredi notları üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Kuruluşun analizine göre, şu ana kadar kredi ölçütleri üzerindeki olumsuz etkiler, Orta Doğu’daki ateşkes süreci ve ABD'nin bazı tarifeleri durdurması sayesinde sınırlı kaldı. Ancak S&P, bu alanlardaki belirsizliklerin bölge ülkelerinin kredi notlarında "pozitif ivmeyi tehdit etmeye devam ettiğini" vurguluyor.

Doğu Asya ekonomileri için risk unsuru

Son dönemde ABD’nin Japonya, Güney Kore ve Malezya gibi bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni tarifeler getirmesi, dış ticarete yüksek oranda bağımlı Doğu Asya ekonomileri için dikkat çekici bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

S&P analistlerine göre, ABD’nin gümrük tarifelerinde nasıl bir yol izleyeceği netleşene kadar birçok Asya ekonomisinde yatırımların yavaşlaması mümkün.

Raporda ayrıca, sadece tarifeler değil, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin de enerji fiyatlarını etkileyebileceği ifade ediliyor. Özellikle İsrail ve ABD ile İran arasında olası bir ateşkesin bozulması durumunda, enerji ve buna bağlı ithalat maliyetlerinde artış yaşanabileceği ve bunun enerji ithalatına bağımlı Doğu Asya ülkeleri üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Ülke kredi notları üzerinde doğrudan etkili olabilir

S&P, bu tür jeopolitik risklerin özellikle cari açık veren ya da cari fazlası düşük ekonomilerde - Hindistan, Endonezya ve Filipinler gibi - dış finansman kanalıyla ülke kredi notları üzerinde doğrudan etkili olabileceğini aktarıyor.

Tüm bu risklere rağmen, yılın ilk yarısında Asya-Pasifik bölgesinde herhangi bir ülkenin kredi notu ya da görünümünde değişiklik olmadı. S&P, küresel belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerken, bazı ülkelerdeki iç gelişmelerin kredi notları açısından dengeleyici bir rol oynayabileceğini de değerlendiriyor.