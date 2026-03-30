S&P’den gelişen piyasalar için not uyarısı: Orta Doğu savaşı indirim döngüsünü tetikleyebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Orta Doğu’daki savaşın gelişmekte olan piyasalarda son yıllarda gözlenen kredi notu artış eğilimini tersine çevirebileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg’in aktardığına göre, S&P Global Ratings Direktörü Ravi Bhatia, İran merkezli çatışmanın uzaması halinde kredi notu görünümünde dengenin yeniden indirimler yönüne kayabileceğini belirtti.

S&P’ye göre, özellikle enerji ithalatçısı gelişen ülkeler artan petrol fiyatlarının baskısını daha sert hissediyor. Hindistan, Türkiye ve Kenya gibi ülkeler yükselen enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon ve cari denge baskısıyla karşı karşıya kalırken, enerji ihracatçısı ülkeler de küresel büyümedeki yavaşlama, turizm gelirlerinde zayıflama ve finansal oynaklık nedeniyle dolaylı risklerden kaçamıyor.

Hem fiyatlama davranışları hem de borçlanma maliyetlerini bozuldu

İran kaynaklı gerilimin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkileri sonrasında Brent petrolün 115 dolar seviyesine yükselmesi, gelişen piyasalarda hem fiyatlama davranışlarını hem de borçlanma maliyetlerini bozdu. Küresel enerji şokunun enflasyonist baskıları yeniden artırması, merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltırken, dış finansman koşullarını da sıkılaştırıyor. Brent petrolün 115 doların üzerine çıktığı son fiyatlamalar, enerji arzı kaynaklı risklerin piyasalar üzerindeki etkisini güçlendirdi.

Son dört haftada tablo tersine döndü

Son üç yılda birçok gelişen piyasa ekonomisi mali disiplin, bilanço onarımı ve reform adımlarıyla kredi profillerini güçlendirmiş, pandemi sonrası dönemde piyasa erişimini yeniden kazanmıştı. 2024 ve 2025’te azalan temerrüt oranlarıyla birlikte kredi notlarında net artış eğilimi öne çıkmıştı.

Bhatia, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji ihracatçısı ülkelerin gelirlerini desteklese de, enflasyon şoku ve sıkılaşan finansman koşullarının nihayetinde gelişen piyasaların tamamı üzerinde baskı oluşturacağını vurguladı. S&P, çatışmanın uzaması halinde 2026’da kredi görünümünde aşağı yönlü baskının belirginleşebileceği değerlendirmesini yaptı.