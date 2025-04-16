Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? 16 Nisan 2025 Spotify erişim problemi

Dijital müzik, podcast ve video hizmet platformu Spotify'a bugün öğleden sonra itibarıyla erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca Spotify kullanıcıları yüklenme sorunu ve müzik dinleme hatasıyla karşı karşıya kalıyor.

Sorunun nedeni ve giderilip giderilmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Sorun ne zaman giderilecek? Spotify'dan bir açıklama geldi mi? 16 Nisan 2025 Spotify erişim problemiyle ilgili detaylar...

Spotify açıklama yaptı

Platformda yaşanan erişim problemi sorunuyla ilgili Spotify resmi destek hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceğini de dair ise bir açıklama gelmedi.

Erişim probleminin bölgesel mi yoksa global mi olduğu da merak ediliyor. Ancak, bu sorunun cevabı da henüz bilinmiyor.